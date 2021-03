Aliados de Bolsonaro ‘comemoram’ decisão de Fachin que anula condenações de Lula

Aliados do presidente Jair Bolsonaro comemoraram, nos bastidores, a decisão que restabelece os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta segunda-feira (8), o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do petista pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato.

Com a pressão sobre Bolsonaro por conta dos erros na condução da pandemia da covid-19, integrantes do governo avaliam que Lula seria um “opositor ideal” na eleição de 2022, pois tem alto índice de rejeição dos brasileiros.

Ao decidir sobre pedido de habeas corpus da defesa de Lula impetrado em novembro do ano passado, Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das doações ao Instituto Lula.