Actor Léo Rosa morre aos 37 anos após luta contra o câncer

Morreu nesta terça-feira (9), aos 37 anos, o ator Léo Rosa, no Rio de Janeiro. O artista gaúcho lutava contra o câncer desde 2017. A informação foi divulgada pelo jornalista Fefito, colunista do ‘UOL’.

Rosa é conhecido pelos trabalhos em novelas da Record, como ‘Vidas Opostas’, ‘Amor e Intrigas’ (2007) e ‘Escrava Mãe’ (2016) — esta última é reprisada atualmente nas tardes da emissora. Sua última participação na televisão foi em ‘Amor de Mãe’, da Globo. Ele interpretou um repórter na trama da autora Manuela Dias e, recentemente, comemorou o retorno da novela após hiato.

“Novela (aula) com equipe e elenco espetaculares. Aquela participação mais do que especial no meu peito”, escreveu nas redes sociais no dia 1º de março.

Léo Rosa passou por cirurgias, sessões de quimioterapia e investiu em tratamentos alternativos para combater a doença. O câncer teve origem nos testículos e acabou evoluindo para uma metástase, se espalhando por outras áreas do corpo.

Nas redes sociais, o ator compartilhava o estilo de vida saudável em meio à natureza e falava sobre a importância da alimentação em seu processo de cura.

No ano passado, ele iniciou uma segunda campanha de arrecadação de recursos para custear uma fase do tratamento da Terapia Gerson que realizou em Tijuana, no México, e a continuação do processo no Brasil.

“Venho aqui fazer essa nova mobilização por motivos financeiros e reforçar o compromisso com a expansão e divulgação desta cura. (…) Tenho um forte abraço reservado para cada uma e cada um de vocês pessoalmente… Que o meu caminho se apresente como ele é e que eu possa me curar para dividir com todas e todos esse milagre”, escreveu na descrição da “vaquinha online” que tinha como meta R$ 180 mil.