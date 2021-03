Huck, Bruno, Felipe e mais famosos comentam anulação da condenação de Lula

A anulação dos julgamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos tribunais do Paraná gerou um burburinho entre os famosos progressistas. Bruno Gagliasso, Luciano Huck, Felipe Neto, José de Abreu e outros comentaram nas redes sociais.

A decisão se deu na tarde desta segunda-feira (8), tomada pelo Ministro do STF Edson Fachin. Ele julgou um habeas corpus a pedido da defesa do presidente para que tornasse o juiz Sérgio Moro incapaz de ter comandado os processos de Lula.

Bruno Gagliasso

Sem pensar em política e em votos. Como o Estado devolve 500 dias que tira da vida de um cidadão por um erro da justiça? Não gosto nem de imaginar uma situação assim. Mt triste.

É nisso q to pensando. Se acontece com o Lula, imagina com um cidadão comum.

Gregório Duvivier

Grande dia!

Luciano Huck

No Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na Justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato: figurinha repetida não completa álbum.

José de Abreu

O que fizeram com o Brasil? Tiraram o @LulaOficial da campanha, elegeram Bolsonaro e portanto a LavaJato é CÚMPLICE do genocida.

Maria Rita

não tem emoji de estrela vermelha?

Ker Cardoso

E vamos de 13 em 2022 ✨