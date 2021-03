Anselmo, Yola e Edmazia animam show dedicado a mulher

Os artistas Anselmo Ralph, Yola Semedo e Edmazia Mayembe animaram, na noite deste domingo, o público presente no show dedicado a mulher.

O show, aberto por Cilana Majenje, com os temas “Mbirim Mbirim”, “Também sei ser”, “Me beija”, “Scalinguindóm” e “Merengue da Nany”, serviu para homenagear as mulheres angolanas, no âmbito do Dia Internacional da Mulher.

Edmazia Mayembe, que subiu ao palco ao ritmo do ” Se eu soubesse”, levou os presentes a cantarem “Erro bom”, mesmo apesar de uma falha técnica de energia que paralisou tudo por alguns segundos.

Durante a sua actuação, Edmazia brindou ainda os presentes com “Mário”, “Moça séria”, “Beijo no ombro”, “Segredo”, “Meu Herói”, preparando o palco para a Diva Yola Semedo.

Com o testemunho recebido, dona de uma voz inconfundível, Yola Semedo, com “Hiporbole do amor”, anunciou ao que vinha.

Com “Lá no fundo”, “Injusta”, “Meu amor”, “Só tu”, ” Man down”, “Maria”, “Você abana”, “Carlito”, “Maguy”, Yola deu um toque de magia a um show já bastante mexido, obrigando o público a acompanhá-la aos gritos.

A parte final do show, que serviu, igualmente, para o lançamento oficial da bebida Kira em Angola, esteve a cargo do romântico Anselmo Ralph.

Ao seu jeito, o artista foi ao baú buscar “Ela é gatuna”, “Dj”, “Ta difícil”, “Minha bebê”, “Pós casamento”, “Vais me perder”, “Curtição” e rapsódia de “Domesticado”, “Não liga”, “Nossa primeira vez”, Não tira”, “Super Homem”, “Não vai dar”, “Maluco” e “Não vai embora”, para a alegria de uma plateia animada.