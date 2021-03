Xyami Shopping em campanha especial no Mês da Mulher

De 5 até hoje, 8, o Xyami Shopping Nova Vida oferece aos clientes que fizerem compras no valor igual ou superior a Kz. 20.000,00, um vale de 3.000,00 (três mil) kwanzas, que poderá ser utilizado durante todo o mês de Março, nas lojas, além do Nova Vida, Kilamba, Lubango, Huambo e Benguela.

O programa em saudação à Mulher contempla ainda acções temáticas, incluindo actuações musicais, manhãs desportivas, palestras e uma feira com uma diversidade de artigos para a mulher.

A cadeia Xyami não se esqueceu das redes sociais e é lá que vai acontecer a animação internáutica, com passatempo no Facebook e oferta de um dia de SPA, no salão de cabeleireiro MJB Hair Stylits, no Xyami Shopping Nova Vida a hashtag (#xyamiespecialmulher), o prémio à foto com mais reacções.

A vencedora será anunciada no dia 19 de Março, no Facebook e Instagram do Xyami Shopping.

Os clientes interessados devem consultar o regulamento disponível nos balcões de atendimento das referidas lojas ou consultar as plataformas on line.