UNITA a favor do reforço da independência do BNA

O secretário provincial da UNITA no Moxico, João Muzaza, reiterou, sábado, no Luena, o apoio do partido à proposta que visa tornar o Banco Nacional de Angola (BNA) num órgão independente.

Em declarações à imprensa, no final de um acto político, João Muzaza disse que a medida vai tornar mais robusto o sistema financeiro do país, a gestão do BNA mais transparente e sem qualquer ordem directa do Titular do Poder Executivo.

“Nos últimos anos, assistimos a episódios de corrupção no país, com o BNA a ser sempre a principal porta de saída de fundos públicos do Estado”, acusou o político, citado pela Angop.

Sobre a proposta de retirada do princípio do gradualismo, o também deputado entende que a medida só será assertiva caso salvaguarde a necessidade do interesse nacional. O Governo entregou, na terça-feira, ao Parlamento, uma proposta de Lei de Revisão da Constituição.