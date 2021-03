Preço do dólar e Euro nas ruas de Luanda estável há dois meses

Desde o início do ano 2021, os preços praticados no mercado informal de câmbios, em Luanda, das moedas estrangeiras, o Euro e Dólar norte-americano, têm estado a reduzir consideravelmente, segundo constatou Angola24Horas.

Pelos principais pontos de Luanda esta semana, o euro, como sempre, compra-se no valor mais alto em relação ao dólar, numa altura em que a moeda angolana, kwanza começa a valorizar percentagens, devido à redução do preço das moedas estrangeiras.

Numa ronda feita hoje por alguns dos bairros da capital angolana, as ‘kinguilas’, como são conhecidas as mulheres que se dedicam à compra e venda de divisas na rua, transacionam um dólar na venda a 740,00 kwanzas e compra-se no valor de 720,00 kwanzas.

A cotação no mercado informal mantinha-se inalterada desde meados de fevereiro e a variação que agora ocorre contrasta com os 760,00 kwanzas do final de janeiro, o mesmo acontecendo com a moeda europeia.

Na mesma ronda realizada hoje, angola24horas encontrou um euro a ser transacionado na rua, igualmente em bairros como Maculusso, Mutamba ou São Paulo, a cerca de 840,00 kwanzas na compra e na venda a 860,00 kwanzas.

Já na Maianga, a venda de um dólar norte-americano está no valor de 750,00 kwanzas e 730,00 kwanzas para a compra, sendo que, a mesma nota do euro compra-se a 850,00 kwanzas e 870,00 kzs para a venda. Quanto as cotações mais baixas de venda do Dólar e Euro no mercado paralelo/kinguilas são de 740.00 kwanzas para o Dólar e 860,00 kwanzas para o Euro.

Na segunda-feira, o Banco Nacional de Angola (BNA) salientou que a taxa de câmbio do kwanza estabilizou nos últimos meses e considerou que deverá manter-se assim no curto prazo, com o câmbio da moeda angolana a aproximar-se do ponto de equilíbrio.

As informações foram dadas durante a apresentação do relatório sobre a evolução do mercado cambial, pelo BNA, onde foi dado destaque aos fatores que contribuíram para a estabilidade, incluindo as medidas adotados pelo banco central desde 2017 e a evolução dos preços do petróleo.

Em 2020, o kwanza manteve uma trajetória de depreciação face ao dólar até novembro, altura em que estabilizou, mantendo esta estabilidade até à data.

Em dezembro de 2020, o kwanza fechou nos 656,224 face ao dólar e 805,117 face ao euro, o que corresponde a uma desvalorização anual de 26,52% e 32,83%, respetivamente, com a taxa de câmbio real efetiva a aproximar-se dos 2,3% no final de 2020.

“Caminhamos, ou já estamos, na taxa de equilíbrio, disse a diretora do Departamento do Mercado de Ativos, Tânia Mendes, estimando que a tendência se irá manter e prosseguir no sentido de uma apreciação da taxa da moeda.