Palmeiras bate Grêmio e é campeão da Copa do Brasil 2020

O Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 0, com gols de Wesley e Gabriel Menino, e conquistou a Copa do Brasil 2020. Na primeira partida, em Porto Alegre, o Verdão venceu por 1 a 0. O Palmeiras chegou seu quarto título na competição, sendo as outras em 1998, 2012 e 2015. A taça encerra uma das temporadas mais vitoriosas da história do Palmeiras, já que conquistou a Florida Cup, o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores, esta última já sob comando de Abel Ferreira.

No primeiro tempo, pela desvantagem no jogo de ida, o Grêmio começou com tudo e por pouco não abriu o placar co Pepê. A partir dos 10 minutos, o Palmeiras equilibrou o jogo e perdeu um gol cara a cara com Rony. O Alviverde foi aos poucos dominando o jogo, mas cada time teve mais uma chance de gol até o intervalo.

No segundo tempo, apesar da tentativa do Grêmio de repetir a tática inicial, o time se abria mais e perdia muito a bola no campo de ataque. O Palmeiras já ensaiava o contra-ataque que fez com perfeição aos 7 minutos. Raphael Veiga passou rasteiro para Wesley chutar de esquerda de dentro da área. Festa dos jogadores no Allianz Parque, já que as partidas continuam sem torcida por causa da pandemia de coronavírus.

Depois do gol, o Imortal tentou pressionar e Renato Gaúcho pôs Jean Pyerre, Ferreirinha e Guilherme Azevedo, mas criou poucas chances de gol. O Verdão procurou esfriar o jogo, pôs Patrick de Paula, Gabriel Menino e Willian, e ficou confortável nos contra-ataques. A 15 minutos do fim, Renato Gaúcho abriu completamente o time ao tirar o zagueiro Kannemann para colocar o centroavante Churín. Aos 39 minutos, Willian passou Gabriel Menino, que invadiu a área em movimento muito parecido com o primeiro gol e chutou de esquerda para dar o título ao Verdão.