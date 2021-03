Padre colombiano morto à facada em Luanda

Um padre católico, de nacionalidade colombiana, foi morto à facada, na capital, depois de ser atacado na sequência de um acidente de viação, anunciou hoje a polícia, que já deteve um suspeito da morte.

De acordo com o porta-voz do comando provincial da Polícia Nacional de Luanda, Nestor Goubel, o incidente ocorreu no domingo à noite, no município de Viana, quando o padre, Manuel Veiga, de 36 anos, ao estacionar a sua viatura, embateu contra uma motorizada que se encontrava estacionada.

“Segundo informações, esta motorizada é pertença do cidadão somente identificado por Fantasma, já detido e confesso”, disse Nestor Goubel, em declarações à rádio pública. O responsável explicou que o padre católico foi atacado quando desceu da viatura para verificar os estragos que tinha feito.

“Assim que a vítima desceu para verificar se houve danos na motorizada, o acusado partiu para a agressão física, que culminou com o desferimento de dois golpes fatais, com uma arma branca, na região do abdómen e outro no membro inferior esquerdo, o que levou a vítima a óbito de imediato.

O indivíduo já está detido e será presente ao Ministério Público”,referiu. O padre era vigário da santíssima paróquia Trindade, pertencente aos missionários Xaverianos de Yarumal.