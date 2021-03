Humorista de ‘A Praça é Nossa’, Kleber Lopes morre de Covid-19

Conhecido por interpretar Rick Marcos no programa “A Praça É Nossa”, o ator Kleber Lopes morreu neste domingo (7), aos 39 anos, em decorrência de uma parada cardíaca causada por complicações da Covid-19.

Segundo comunicado oficial divulgado pelo SBT, ele estava internado desde o último sábado (6), no Hospital Municipal de Urgência, em Guarulhos (SP).

A notícia foi lamentada nas redes sociais por amigos e colegas de profissão, como Mamma Bruscheta e Andréa Nóbrega.

“Meu amigo Kleber Lopes, da ‘A Praça é Nossa’, nos deixou cedo demais. Covid fez mais uma vítima. A saudade do seu talento e da sua alegria será eterna”, escreveu ela no Instagram.

Parceira de cena do ator no humorístico do SBT, Andréa publicou um vídeo de uma das cenas da dupla e se despediu do amigo.

“O Kleber, foi mais uma vítima da covid-19. Mais um colega de trabalho que se foi por conta desse vírus cruel. Ele era o meu Gigi na ‘Praça’ e nos divertíamos muito, tanto nas gravações quanto nos bastidores… Descanse em paz, meu querido. E meus sentimentos a toda a família”, disse ela, que aproveitou a ocasião para alertar seus seguidores sobre a gravidade da doença.

De acordo com o colunista Fefito, do portal UOL, o artista estava com 80% dos pulmões comprometidos.

Integrante do programa infantil ‘Turma da Alegria’ e apresentador da atração “Humor Sem Tamanho”, com Priscila Menucci, na Infinite Play Radio, Kleber recebeu homenagem dos colegas nas redes sociais.

NOTA DE PESAR – KLEBER LOPES

É com pesar que o SBT lamenta o falecimento do ator e bailarino Kleber Lopes, neste domingo, 07 de março, em decorrência de uma parada cardíaca causada devido a complicações da Covid-19. Kleber tinha 39 anos e estava internado desde ontem, 06, no Hospital Municipal de Urgência, em Guarulhos (SP).

Kleber integrou o corpo de balé do SBT no início da década de 2000, atuando em diversas atrações da casa durante musicais e eventos especiais. Na mesma época, junto com o balé, ingressou em A Praça é Nossa, numa modernização do programa, que deixava de ter abertura gráfica para iniciar a atração com um número de dança. Ao longo dos anos, Kleber passa a fazer figuração e elenco de apoio nas esquetes, destacando-se pela irreverência e o talento.

Em 2016, ganha de Carlos Alberto e Marcelo de Nóbrega a oportunidade de interpretar seu primeiro personagem fixo – Ricky Marcos – um divertido cantor inspirado no astro Ricky Martin. Nos anos seguintes forma parceria com Andréa de Nóbrega, como Gigi do quadro A Nova Rica.

O SBT presta solidariedade à família e aos amigos do ator, e deseja que Deus conforte sua família.