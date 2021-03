Líder da CASA-CE exorta à convivência entre partidos

O presidente da CASA-CE exortou, ontem, no Huambo, os militantes dos partidos políticos “à convivência pacífica, privilegiando o diálogo”.

Manuel Fernandes, que falava à imprensa, no final de uma audiência com o vice-governador provincial do Huambo para o Sector Técnico e Infra-estruturas, Leonardo Sapalo, considerou que “o respeito mútuo propicia condições para o exercício democrático e político”.

O também deputado frisou que o Huambo, como a terceira maior praça eleitoral no país, “facilita a acção político dos partidos, pelo que a CASA-CE espera aumentar o número de membros na província”.

A mobilização, revitalização e proximidade das estruturas de base do partido no Huambo são acções a serem implementadas, de imediato, pela terceira maior força política do país, adiantou Manuel Fernandes, salientando que “a máquina da coligação deve atingir os municípios, comunas, ombalas e as aldeias”, para estar preparada para “os futuros desafios”.

“É preciso animar os militantes para aumentar a capacidade política de mobilização no terreno, de modo que esta acção permita um crescimento exponencial da massa militante e que, nas eleições de 2021, se reflicta nas urnas”, defendeu.

O presidente da CASA-CE encontra-se desde quinta-feira no Huambo, onde procede, hoje, à abertura do ano político. Naquele dia, orientou um encontro nacional metodológico com membros da coligação, durante o qual foram analisadas questões político-partidárias.

Manuel Fernandes substituiu, no mês passado, na liderança da coligação, o deputado André Mendes de Carvalho, que tinha sucedido a Abel Chivukuvuku.