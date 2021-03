Alunos do Cazenga recebem aulas de educação rodoviária

Até ao final deste ano, milhares de alunos de 50 escolas do I e II Ciclo do ensino secundário, no município do Cazenga, em Luanda, vão passar a ter aulas de educação rodoviária ministradas por especialistas da Polícia de Trânsito, apurou o Jornal de Angola.

Denominado “Quartas de Educação”, o projecto é uma iniciativa da Secção de Trânsito do Comando Municipal da Polícia Nacional do Cazenga e faz parte de uma estratégia de educação rodoviária do Comando Provincial de Luanda, que visa a redução dos índices de acidentes nas estradas da capital.

O lançamento do projecto teve lugar, quarta-feira, na escola número 3030 vulgo, escola 15 do Cazenga, e contou com a presença da directora da escola Violante Buila, e do comandante da Polícia do Cazenga, superintendente-chefe Joaquim da Conceição.

O chefe de Secção de Trânsito do Comando Municipal da Polícia Nacional do Cazenga, inspector-chefe Nazário dos Santos, disse, ao Jornal de Angola, que, numa primeira fase, o projecto vai abranger 50 escolas da circunscrição, onde milhares de alunos vão ter a oportunidade de aprender matérias relacionadas com o trânsito.

Nazário dos Santos disse que as matérias relacionadas com a educação rodoviária no currículo escolar aguardam a sua implementação por parte do Ministério da Educação no currículo escolar, estando, com este gesto, a “antecipar a educação rodoviária e ajudar a prevenir acidentes de viação”, que ocorrem com muita frequência nas estradas daquele município de Luanda.

O responsável sublinhou que a Polícia de Trânsito tem já preparado efectivos que às quartas-feiras vão se dirigir para algumas escolas seleccionadas e ensinar os alunos sobre a educação rodoviária, visando a prevenção de acidentes de viação que têm matado muitos cidadãos.

A primeira aula ministrada aos alunos da Escola Primária número 3030 teve como ponto alto o “Circuito simulado de circulação rodoviária”, onde os alunos exerceram papéis práticos de condutores, com carinhos movidos por esforço do próprio usuário, (ciclista) através de pedais, e peões aprendendo a efectuar a travessia em locais seguros e com segurança.

Os alunos pintaram, ainda dentro do modelo de pedagogia infantil, sinais de trânsito.

“Pretende-se com estas aulas uma inclusão indirecta da disciplina de Trânsito no currículo escolar. As aulas serão ministradas e ao longo de todo o ano lectivo”, disse.

De Janeiro a Fevereiro deste ano, o município do Cazenga registou um total 49 acidentes de viação, dos quais 30 atropelamentos, que provocaram 13 mortos e 40 feridos.