O Presidente de Moçambique anunciou a reabertura das escolas e a retoma dos treinos do Moçambola. Numa comunicação à nação no âmbito da situação de calamidade pública em vigor, Filipe Nyusi anunciou as novas medidas que vão entrar em vigor às 00h00 de 7 de Março em “todo o território nacional”.

Moçambique

MOÇAMBIQUE/COVID-19

Moçambique retoma aulas presenciais e treinos de Moçambola

Publicado a: 04/03/2021 – 20:22

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique.

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique. AFP – SIPHIWE SIBEKO

Cristiana Soares

“Este é um combate em que não há dois campos, estamos todos no mesmo lado”, começou por sublinhar o chefe de Estado que acrescentou que “as vacinas vão chegar e vão ser administradas primeiro aos que mais precisam: os profissionais de saúde.”

“As vacinas vão ser uma enorme ajuda na batalha contra a Covid-19, mas não são um milagre. São um complemento a este processo de prevenção colectiva que estamos a enfrentar desde o início da pandemia.”

As novas medidas anunciadas por Filipe Nyusi entram em vigor às 00h00 de 7 de Março, em todo o território nacional, por um período de 30 dias.

Nyusi anunciou “a manutenção do essencial das medidas do Decreto n°. 2/2021, de 4 de Fevereiro, que revê as medidas para a contenção da propagação da pandemia da Covid-19, enquanto durar a situação de calamidade pública. Segundo, deve ser reforçada a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os locais públicos. Terceiro, (…) é autorizada a retoma das aulas presenciais nas instituições de ensino primário, secundário, técnico-profissional, formação profissional e superior em todo o território nacional. (…) é autorizada a retoma dos treinos das equipas que disputam o campeonato nacional de futebol, denominado Moçambola. (…) A retoma dos treinos é condicionada à realização de testes semanais, sendo que os atletas que testarem positivos serão submetidos ao regime de quarentena.”

O chefe de Estado ressalvou, ainda, que as medidas agora anunciadas podem vir a ser ajustadas em função da evolução da pandemia no país.

Filipe Nyusi, esta noite, manteve as restrições anunciadas há um mês, entre elas o recolher obrigatório das 21h00 às 04h00, na área metropolitana de Maputo, que abrange os distritos de Matola, Boane e Marracuene.