Representante Residente do PNUD em Angola avalia programas de saúde em Benguela

O Representante Residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Angola, Edo Stork vai realizar uma visita à província de Benguela, de 4 a 6 de Março, durante a qual se irá reunir com o Governador da província de Benguela, Rui Falcão, com o Vice-Governador e Directores Provinciais da Saúde, das Pescas e Agricultura, da Indústria e Comércio, dos Transportes, do Trabalho, da Educação e do Ambiente, Cultura e Turismo.

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, no encontro com o Governador de Benguela, que se vai realizar no dia 5 de Março, pelas 15 horas, Edo Stork irá referir a abordagem subnacional do Fundo Global em Benguela, o apoio dado aos programas de VIH/SIDA, Tuberculose e Malária, e dialogar sobre como o PNUD poderá reforçar os mecanismos de coordenação provincial.

A missão surge no âmbito do apoio do Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária para a resposta nacional a estas três doenças em Angola, em que o PNUD apoiou técnica e financeiramente o processo de elaboração da proposta, tendo sido também seleccionado para gerir a subvenção no valor de 82.6M USD.

Neste contexto, Benguela tem sido um dos principais palcos de actuação da actual implementação da subvenção do Fundo Global.