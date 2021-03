Petro de Luanda melhora qualidade ofensiva para jogo com Kayser Chiefs

Os dois últimos dias de trabalho do Petro de Luanda, visando o jogo das 17 horas de sábado diante do Kayser Chiefs, na África do Sul, para a terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões Africanos em futebol, baseou-se na melhoria e qualidade do jogo defensivo e ofensivo.

Em conferência de imprensa nesta quarta-feira, em Luanda, no final do último treino no país, o técnico Mateus Agostinho “Bodunha” afirmou esperar pela mesma reacção da equipa desde que assumiu a liderança do plantel, aludindo ao triunfo na estreia de 2-0 diante do Cuando Cubango.

“A estratégia está montada e conto com o melhor de qualquer dos jogadores que viajar para a África do Sul”, disse o substituto do espanhol Tony Cosano, acrescentando esperar por dificuldades próprias de um conjunto que evolui em casa do oponente.

Para Job, capitão da equipa do “eixo-viário”, o grupo está comprometido em jogar bem e errar menos para vencer.

Como disse, a vitória na 13ª jornada do Campeonato Nacional de futebol (Girabola2020-21) dia 28 de Fevereiro, diante do Cuando Cubango FC por 2-0, é motivadora, embora admita o favoritismo do adversário por jogar em seu reduto.

O Petro, que viaja quinta-feira para a África do Sul, perdeu na primeira jornada diante do Horoya em Conacry por 0-2, e na segunda frente ao Wydad Casablanca de Marrocos, por 0-1, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Classificação do grupo C

1- Wydad 6 pts

2- Horoya – 4 pts

3 – Kayser Chiefs 1 pt

4 – Petro de Luanda 00 pts