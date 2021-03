CASA-CE anuncia abertura de ano político no Huambo com estratégia eleitoral em foco e avisos a Abel Chivukuvuku e ao PR

CASA-CE anuncia abertura de ano político no Huambo comestratégia eleitoral em foco e avisos a Abel Chivukuvuku e ao PR.

“Escolhemos a província do Huambo para fazer a abertura do ano político 2021. Temos que revigorar a coligação, o que passará pelo alargamento e solidificação das estruturas de base, bem como pela preparação dos quadros para os próximos desafios eleitorais”, disse aos jornalistas o presidente da CASA-CE.

“Temos que melhorar o funcionamento e organização da máquina partidária, procurando, com criatividade e inovação, implementar as acções constantes no programa político da Coligação”, acrescentou Manuel Fernandes, defendendo a necessidade do reforço da unidade e a coesão que caracteriza esta formação política.

Manuel Fernandes afirmou ainda que a CASA-CE vai ser dotada de instrumentos capazes de “mobilizar a sociedade” para o acto eleitoral.

O líder da CASA-CE, desvalorizou algumas vozes que defendem que com a saída de Abel Chivukuvuku e André Mendes de Carvalho “Miau”, a coligação não terá “pernas para andar”. “A CASA-CE está forte, organizada e unida na diversidade.

A CASA-CE é uma força política que não veio apenas para animar o debate político em Angola, somos uma força política com valores reais de uma verdadeira alternância”, disse.

A saída dos dois ex-presidentes “não afecta a coligação”, explicou salientando que, neste momento, estão “completamente dispostos” a fortalecer as diversas estruturas da organização para “juntos enfrentar esse grande desafio de luta por uma Angola nova”.

Questionado sobre a possibilidade de Abel Chivukuvuku assumir a presidência do Bloco Democrático (BD), um partido coligado na CASA-CE, Manuel Fernandes afirmou que, caso isso aconteça, o BD deve deixar a coligação. “Temos essas informações. Se acontecer, o Bloco Democrático será notificado e a CASA-CE tomará medidas”,resumiu.