Vice-Presidente da República participa na reunião da Comissão da União Africana

O Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, participa a partir de amanhã, como convidado de honra do Presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, na Conferência Internacional sobre “O Reforço dos Compromissos Políticos na Conservação e Melhoria dos Mangais em África”, que assinala o “3 de Março”, Dia Africano do Ambiente e Dia Wangari Maathai.

O convite do Presidente da Comissão da União Africana sinaliza o reconhecimento do empenho político de Angola no sentido de se inverter a tendência de degradação do ecossistema de mangais, com envolvimento dos decisores políticos, organizações não-governamentais e da sociedade civil, em geral.

No âmbito desse esforço institucional em prol da consciencialização para a problemática das chamadas zonas húmidas de interesse internacional, onde se inclui vários ecossistemas de mangais, Angola realizou a 2 de Fevereiro último um Workshop Nacional sobre Zonas Húmidas, com a participação de diferentes sectores do governo, legisladores, académicos, representantes de organizações ambientais nacionais ligadas a protecção dos mangais.

A conferência internacional sobre “O Reforço dos Compromissos Políticos na Conservação e Melhoria dos Mangais em África”, a primeira sobre o tema, realizada inteiramente por webinar, contará com a participação de ministros responsáveis pelos sectores do Ambiente, Pescas e Economia Azul, de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Tanzânia, Quénia, Congo, Camarões, Madagáscar, Gabão, Guiné Equatorial, Guiné Bissau, Senegal, Guine Conacri, Nigéria, Djibuti, Costa de Marfim e Gana.