Taxistas suspendem greve

A paralisação da actividade dos taxistas, que deveria começar ontem e terminar amanhã, por alegado excesso da actuação da Polícia Nacional e mau estado das vias, foi suspensa, depois de entendimento com o Governo Provincial de Luanda (GPL).

Segundo uma fonte da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA), contactada pela Angop, a paralisação foi suspensa porque, na sexta-feira, o GPL atendeu algumas preocupações, com destaque para a reabilitação das paragens dos Congoleses e Bairro Operário, bem como a terraplanagem na estrada do Hospital do Sono e na via Viana/Zango.

Quanto à lotação dos táxis, a fonte da ANATA mostrou-se optimista e acredita que o próximo Decreto Presidencial vai autorizar o preenchimento das viaturas.

A fonte considera haver discriminação neste sentido, visto que os transportes colectivos têm a lotação máxima e os taxistas ficam pelos 75 por cento.

Congratulou-se por haver um abrandamento na actuação dos agentes da Polícia de Trânsito em relação aos taxistas, situação que agrada os associados.

Passageiros ouvidos pela Angop, em vários pontos de Luanda, foram unânimes em afirmar que deve haver maior diálogo e plataformas de entendimento entre o GPL e as associações dos taxistas, para evitar paralisações.

A ANATA entende que os associados têm sido excluídos das políticas públicas, destacando, por exemplo, o problema da inserção no sistema de Segurança Social e a criação de uma carteira profissional.