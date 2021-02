TAAG realiza novos voos humanitários para Brasil e Portugal

A TAAG – Linhas Aéreas de Angola inicia, a partir do dia 28 do corrente mês (domingo), o repatriamento de cidadãos nacionais e estrangeiros residentes, retidos em Portugal e Brasil desde 24 de Janeiro transacto, por força do último decreto sobre Situação de Calamidade Pública.

O Governo angolano, no quadro das novas medidas para conter as novas variantes do vírus Sars-Cov-2, suspendeu temporariamente, desde o dia 24 de Janeiro, as ligações aéreas de transporte de passageiros com a África do Sul, Brasil e Portugal.

Em nota à imprensa da companhia de bandeira nacional, chegada hoje à Angop, nesta fase serão realizados voos humanitários às cidades de Lisboa (Portugal) e São Paulo (Brasil).

“Estes voos servirão para o transporte de passageiros com bilhetes adquiridos e que tiveram os seus voos suspensos por força das restrições impostas pelo estado de calamidade, e passageiros com bilhetes adquiridos recentemente com a abertura prematura do sistema de vendas”, esclarece o documento.

Entretanto, a TAAG assumirá os custos dos testes à Covid-19, por RTP-CR, realizados pelos passageiros para os voos internacionais de longo curso, inicialmente previstos retomarem no dia 24 de Fevereiro, mas que agora obedecerão a seguinte programação:

Dias 28 de Fevereiro e 07 de Março 2021 – (Domingo)

• DT652 Luanda – 13h30 / Lisboa – 20h00

• DT651 Lisboa 10h00 / Luanda 18h30 (dia seguinte);

Dia 28 de Fevereiro 2021 – (Domingo)

• DT747 Luanda – 10h30 / São Paulo – 15h05

• DT748 São Paulo – 09h30 / Luanda – 22h50 (dia seguinte).

Nesta conformidade, a TAAG reafirma o seu compromisso com os seus passageiros, parceiros e clientes, pedindo desculpas pelo transtorno criado. Do mesmo modo, reforça que assumirá os custos dos testes provados à chegada em Luanda, através dos respectivos comprovativos.