Grupo Boavida garante 200 empregos para jovens

Pelo menos 200 candidatos foram seleccionados, de um total de 14 mil jovens, que se inscreveram, no início do ano, de forma presencial e electrónica, para serem avaliados pelo Grupo Boavida para se apurar as capacidades técnicas, com vista uma possível admissão nos quadros da instituição.

O director dos Recursos Humanos do Grupo Boavida, Manuel dos Santos, disse numa conferência de imprensa, ontem, em Luanda, que numa primeira fase os 200 candidatos serão submetidos a entrevistas, culminando com a formalização dos contratos de trabalho, sendo uma resposta do sector privado em ajudar o Executivo na criação de postos de trabalho.

Nesta fase, as vagas preenchidas são das especialidades de pintores, ladrilhadores, electricistas, pedreiros e carpinteiros, devendo ser integrados paulatinamente, tendo em conta o aspecto macro-económico do país.

“Paralelamente ao presente processo selectivo o Grupo Boavida admitiu, de Novembro de 2020 a Janeiro de 2021, 140 colaboradores para dar resposta às diversas solicitações feitas pelos clientes”, destacou o responsável.