Congo Verde: questões ambientais muito, muito quentes (1/3)

Um elemento chave do poder diplomático de Brazzaville, a Bacia do Congo estará no centro dos desafios ecológicos da COP26, marcada para a Escócia em novembro. Objetivo: preservar este ecossistema único no mundo e aumentar a consciencização sobre as questões cruciais em jogo.

Desde 2016, e certamente pela primeira vez na sua história, a pasta de Ministro do Turismo do Congo não é vista como um castigo pelo seu titular. E esta é talvez uma das principais razões que os raros profissionais congoleses do sector finalmente sentem “que algo está acontecendo”.

Neste período de grande escassez orçamental para o governo, o referido ministério não está mais bem dotado que os demais, mas isso não impede a Arlette Sudan-Nonault de avançar, e no ritmo mais sustentado possível, para atender aos imperativos de diversificação económica necessários para a recuperação do país.

A ministra aproveita o facto dos seus temas preferidos estarem em sintonia com os tempos, assim como as novas prioridades do governo, para tentar impor seu calendário. Hoje possui uma carteira que se tornou muito mais estratégica aos olhos da Presidência desde a ideia bem inspirada de anexar a ela a carteira de Meio Ambiente.