Chita do Sahara, lobo dourado, hiena listrada: como a Argélia quer salvar essas espécies ameaçadas de extinção

Desde 2017, as autoridades vêm implementando uma estratégia para preservar a biodiversidade. Uma missão às vezes complicada pela reputação de certas espécies com a população.

Passou por uma espécie em extinção, mesmo extinta. A chita do Saara foi recentemente trazida de volta às boas memórias dos argelinos. Animal emblemático de Hoggar-Tassili, este imenso espaço desértico de mais de 800.000 km2, a silhueta do magnífico felino malhado foi capturada no início do verão de 2020 por armadilhas fotográficas armadas por uma equipe de cientistas pertencentes ao National Office Argelian Park Cultures (ONPCA) .

“Em julho de 2017, em Fevereiro de 2018 e em março de 2020, três grandes missões de campo relativas ao inventário da chita do Saara foram realizadas nos parques Ahaggar e Tassili n’Ajjer”, recapitula Abdenour Moussouni, gerente de planejamento e biodiversidade da rede dos parques culturais argelinos.



A imagem tranquilizou com a presença real da chita, mas a espécie está em perigo crítico de extinção. “Ainda não temos dados suficientes para estimar sua força de trabalho na Argélia.

Restariam apenas cerca de 200 indivíduos espalhados pela Argélia, Mali e Níger.A sua sobrevivência depende da sustentabilidade dos seus habitats naturais e de um plano de conservação integrado envolvendo as populações locais ”, estima Salah Amokrane, diretor nacional do projeto “ Conservação da biodiversidade de interesse global ”da rede de parques culturais da Argélia, e atual coordenador para cooperação internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Professor-pesquisador em biologia da conservação, Farid Belbachir estuda a espécie há mais de vinte anos: “É chamada de chita do Saara, mas é a subespécie do noroeste da África chamada Hecki.Atualmente, estão em andamento estudos para caracterizá-lo geneticamente.

Existem pequenas populações no Noroeste da África, mas a área que mais se espera para a conservação da chita é o complexo Hoggar-Tassili ”, estima este cientista que realizou vários estudos de campo.

Lobo dourado, ovelha Barbary e raposa de Ruppell

Não é apenas a chita: a biodiversidade dos parques argelinos no Grande Sul é rica. Ao lado das amayas, como os tuaregues as chamam, estão as dorcas gazela, a ovelha algemada, o lobo dourado, a raposa de Ruppell, o chacal, o fennec e muitas outras espécies.

“A chita é atestada, mas para a pantera ou o leopardo, é outra coisa. Durante um passeio em 2005, identificamos cocô de leopardo e durante minhas investigações, depoimentos sugerem sua presença com base em várias características relatadas pelos tuaregues ”, diz Farid Belbachir.

A hiena listrada existe na região de Timiaouine, Tinzaouatin, Taoudert, mas é mais rara em Ahaggar. É claro que existe o lobo dourado africano, a raposa de Ruppell, o fennec, o gato selvagem africano e o gato da areia, o texugo de mel, a zorilla.

Para os herbívoros, citemos a gazela dorcas, a lebre do cabo, a ovelha algemada, o addax e a gazela dama desaparecidos ”, continua Farid Belbachir.

Por sua vez, Abdenour Moussouni destaca três espécies emblemáticas que são particularmente seguidas: “São as ovelhas algemadas, a gazela Dorcas e a chita do Saara. Essas espécies são raras, ameaçadas e protegidas.

“A Argélia optou pela implementação de uma estratégia para a conservação da chita do Saara e de espécies presas como gazelas e ovelhas da montanha.

Estando a chita no topo da cadeia alimentar, ao salvaguardar estas “espécies guarda-chuva”, os cientistas e os responsáveis ​​do PPCA acreditam poder salvaguardar todas as espécies que se encontram no seu habitat e que lhe permitem sobreviver.

Iniciada em 2017, a estratégia de conservação do chita é realizada com uma equipe multidisciplinar implantada em campo.

Grandes expedições em Ahaggar e Tassili são organizadas regularmente. “É um trabalho colossal que requer muita logística para implantar o protocolo científico”, diz Abdenour Moussouni.

A hiena listrada, o último grande predador

Com o desaparecimento do leão Atlas e da pantera do norte da África, a hiena listrada é o último grande predador da Argélia. Vítima da predação humana e do desaparecimento gradual de seu ambiente natural, ela havia praticamente desaparecido antes de retornar tímida nos últimos anos.

A espécie é, no entanto, cruelmente caçada e abatida onde quer que seja avistada ou relatada. Em questão, sua infeliz reputação de dissuasão de cadáveres e predador implacável que não hesitaria em atacar crianças ou animais esquecidos nos campos.

No entanto, a hiena listrada é na verdade um necrófago discreto e solitário que limpa seu ambiente de toda a carniça que encontra em seu caminho durante suas andanças noturnas.

Entre 2000 e 2018, Mourad Ahmim, professor-pesquisador da Universidade de Bejaïa, especialista em mamíferos e especialista em biologia da conservação, listou 223 indivíduos conscientemente alvejados ou agredidos à noite por veículos.

“A hiena listrada é alvo de um massacre sistemático nas regiões onde é noticiada por se confundir com a hiena pintada que não existe na Argélia e que aparece em documentários de animais veiculados por canais de satélite como um predador perigoso.

Nesse ritmo, a espécie logo desaparecerá, ele avisa. Se não forem tomadas medidas de proteção adequadas e rigorosas, é a primeira espécie que vai desaparecer na Argélia, e teremos perdido o maior carnívoro argelino regulando o número de outras espécies ”.