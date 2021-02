Concurso público para privatização do Grupo Zahara será ainda este ano – Governo

O Executivo anunciou que vai abrir, ainda este ano, um concurso público, no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV), para a privatização do Grupo Zahara, detentor dos hipermercados Kero, que três meses depois de a gestão ter passado para as mãos do Estado se encontra com prateleiras quase vazias.

“Existem orientações do Estado de enquadrarmos rapidamente a Zahara no Programa de Privatizações ainda este ano, isso é um facto! Mas antes, terá de seguir o curso normal de um concurso público”, disse hoje aos jornalistas o coordenador adjunto do Programa de Privatizações (PROPRIV) e PCA do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado, Patrício Vilar.

Segundo Patrício Vilar, o Executivo quer recuperar rapidamente a actividade económica no País, porisso é que abdica de alguns activos recuperados. Para o responsável do PROPRIV, esta é a melhor opção que o Executivo está a tomar.

O grupo Zahara, para além de ser detentor dos supermercados de marca Kero, era também gestor da rede de lojas Nosso Super.

O grupo Zahara é detido pelo grupo Aquattro Internacional, pertencente a Manuel Domingos Vicente, Hélder Vieira Dias “Kopelipa”, Leopoldino do Nascimento “Dino” e ao coronel João Manuel Inglês, antigo assistente de “Kopelipa”.

Em Outubro do ano passado, o general Manuel Hélder Vieira Dias “Kopelipa”, em representação dos demais sócios, entregou às autoridades a empresa Zahara.

Entretanto, após formalizada a entrega, a Procuradoria-Geral da República (PGR) determinou como fiel depositário o Ministério da Indústria e Comércio.