Agência Nacional de Petróleo mantém taxa para aquisição dos dados geofísicos

Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) disponibilizou, ontem, para consulta gratuita, os pacotes de dados relativos às concessões que entram em licitação a partir de Abril, segundo um comunicado a que o Jornal de Angola teve acesso.

Refere a nota que, entretanto, os dados geofísicos (sísmica 2007-2021 e magnetométricos) não integram nenhum destes pacotes, sendo obrigatório o pagamento de uma taxa para a sua aquisição.

De acordo com a ANPG, os pacotes disponibilizados contêm a compilação dos dados existentes, devidamente seleccionados, relativos às concessões a concurso. Sublinha ainda que o objectivo é auxiliar os potenciais interessados na avaliação que vão efectuar e apoiá-los na tomada de decisão.

Acrescenta ainda que para esta licitação, iniciada no final de 2020, foram elaborados dois pacotes de dados, tendo em consideração as duas bacias terrestres a concurso – a do Baixo Congo e do Cuanza.

O Pacote de Dados da Bacia Terrestre do Baixo Congo, relativo a três blocos (CON 1, 5 e 6), sustenta a nota, é composto por informação geológica sobre os 24 poços dos três blocos a licitar e dos demais 33 poços dos blocos adjacentes, assim como 14 relatórios de estudos que detalham a estratigrafia, componente estrutural e perspectividade, estudo de acessibilidade (Atlas), informação georreferenciada (mapas) e informação jurídico-legal.

Enquanto que Bacia Terrestre do Cuanza, relativo a seis blocos (KON5, 6, 8, 9, 17 e 20) é também composta por informação geológica (relatórios e diagrafias) de 47 poços, dos quais 36 pertencentes aos blocos a licitar e 11 poços pertencentes aos blocos vizinhos, 13 relatórios de abandonos dos principais campos produtores da bacia, dados sísmicos (sísmica vintage), estudo de acessibilidade (atlas); informação geo-referenciada (mapas); e informação jurídico/legal.

Para ambos os pacotes, a ANPG sublinha que os dados geofísicos (sísmica e magnetométricos) não fazem parte dos referidos pacotes, pelo que os interessados os devem adquirir junto dos seus parceiros Delta Development Management (Baixo Congo) e GEOTEC e ION/GXT (Kwanza).

Para a ANPG “a divulgação destes pacotes, numa sessão gratuita – que poderá ser feita de forma presencial ou online – contribui para que o processo de licitação seja mais transparente, permitindo aos interessados conhecerem os dados disponíveis antes de os adquirem para estudo e análise mais aturados e precisos”.

Informa igualmente que as empresas interessadas deverão contactar a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis através do seu website (www.anpg.co.ao), e-mail ou mesmo por carta, solicitando agendamento para uma sessão de consulta dos dados.

Conclui recordando de que estas sessões serão gratuitas e podem ser virtuais ou presenciais, conforme as possibilidades dos interessados, mas sempre realizadas de acordo com as normas em vigor no contexto de pandemia ainda vigente.