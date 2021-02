TAAG reprograma voos para Portugal e Brasil – Válidos para passageiros com bilhete e cujos voos foram suspensos e para os que compraram passagem “com a abertura prematura do sistema de vendas”

A TAAG reprogramou os voos humanitários para Portugal e Brasil, para os passageiros com bilhetes adquiridos, cujos voos foram suspensos, e também para os que compraram bilhetes “com a abertura prematura do sistema de vendas”.

Num comunicado da companhia aérea nacional é informado que “foram reprogramados voos de carácter humanitário com destino a Lisboa e São Paulo, que servirão para o transporte de passageiros com bilhetes adquiridos, mas cujos voos acabaram por ser suspensos por causa das medidas decretadas para mitigar a propagação do SARS-CoV-2, e para os passageiros que compraram bilhetes recentemente com a abertura prematura do sistema de vendas”.

Os voos Luanda – Lisboa vão acontecer no domingo, 28 de Fevereiro, e em 07 de Março, com saída da capital às 13:30 e chegada a Lisboa às 20:00. Já os voos Lisboa – Luanda ocorrem às 10:00, com chegada a Luanda às 18:30 (dia seguinte).

Os voos Luanda – São Paulo ocorrem no domingo, com saída da capital às 10:30 e chegada ao Brasil às 15:05. Já o vôo São Paulo – Luanda ocorre com saída de São Paulo às 09:30 e chegada às 22:50 (dia seguinte).

A TAAG acrescenta que vai assumir “os custos comprovadamente realizados com a realização de teste obrigatório para o vôo que estava inicialmente previsto para o dia 24 de Fevereiro, “através da apresentação do respectivo comprovativo à chegada a Luanda”.