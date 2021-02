São Tomé: Hospital de campanha também teve aumento de casos de Covid-19

O hospital de campanha em São Tomé também registou um aumento do número de doentes com Covid-19 desde o início de Janeiro, em paralelo com o aumento de casos verificados no país depois do Natal.

O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus visitou esta estrutura e também uma unidade do hospital Central Ayres de Menezes e prometeu apoio para suprir as carências.

Adionilde Aguiar, diretora-geral do hospital de campanha, admite a necessidade de mais recursos humanos e equipamentos, mas mostra-se optimista sobre o combate à pandemia.