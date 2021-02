São Paulo decreta ‘lockdown noturno’ e restringe circulação até 14 de março

O governo de São Paulo anunciou um lockdown noturno em todo estado após registrar o recorde de internações por Covid-19. A medida de restição de circulação anunciada pelo governador João Doria (PSDB) valerá das 23h às 5h a partir desta sexta-feira (26) e seguirá até o dia 14 de março.

“Dado ao fato que chegamos ao recorde de internações de pacientes com Covid-19 no sistema de saúde do estado de São Paulo, e atendendo às recomendações expressas do Centro de Contingência do Coronavírus, o governo de São Paulo decreta restrição de circulação das 23h às 5h em todo o estado de São Paulo, de 26 de fevereiro a 14 de março”, anunciou Doria.

Na segunda-feira (22), o estado registrou o maior número de internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) desde o início da pandemia. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, o número de internados na segunda era de 6.288 pessoas.

Até então, o pior índice já registrado ocorreu durante o pior momento da primeira onda em 2020, quando o estado apresentou 6.257 internados nas UTIs.

Diante do aumento da ocupação de leitos, o Centro de Contingência contra o Coronavírus elaborou uma lista de recomendações extraordinárias com restrições de circulação de pessoas e funcionamento de serviços para conter a disseminação do novo coronavírus.