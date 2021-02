RDC: Como Tshisekedi gere a crise após o assassinato do embaixador italiano

Quarenta e oito horas após o triplo assassinato perto de Goma, que custou a vida a Luca Attanasio, François Beya, conselheiro de segurança de Félix Tshisekedi, almoçou discretamente em 24 de Fevereiro com os embaixadores acreditados na RDC.

Segundo informações, este encontro, realizado por iniciativa de Félix Tshisekedi , teve por objectivo restabelecer o diálogo entre o corpo diplomático e o governo congolês, depois de assassinados, o embaixador italiano Luca Attanasio , seu motorista Mustapha Milambo e seu guarda Vittorio Lacovacci num ataque a um comboio do Programa Alimentar Mundial (PMA) em 22 de Fevereiro em Kibumba, em Nyiragongo (Kivu do Norte).

O que se sabe sobre o ataque que ceifou a vida ao Embaixador italiano

François Beya , o conselheiro especial de segurança do Chefe de Estado, queria dissipar todas as áreas cinzentas que cercam esta tragédia.

Luca Attanasio, seu guarda-costas e seu motorista foram atacados por homens armados enquanto faziam parte de um comboio do PMA a caminho de Goma, Kivu do Norte.

O ataque ocorreu na manhã do dia 22 de Fevereiro, por volta das 10h, a cerca de dez quilômetros de Goma, no território de Nyiragongo, no Kivu do Norte. O comboio do Programa Alimentar Mundial (PAM) estava a caminho de Rutshuru para o Parque Virunga quando foi invadido. Segundo a governadora da província, Carly Nzanzu Kasivita, os agressores eram seis.

De acordo com a agência da ONU, que respondeu em um comunicado, “a delegação estava viajando de Goma para Rutshuru para visitar um programa de alimentação escolar do PMA quando o incidente aconteceu”. O comboio foi detido no local denominado “Trois antennes”, relata o Barômetro de Segurança Kivu, um projecto conjunto da Human Rights Watch e do Grupo de Estudos do Congo (GEC) , que observa a atividade dos diversos grupos armados no leste do país.

Assaltantes desconhecidos

O curso dos acontecimentos permanece obscuro, mas parece que o jipe ​​no qual o embaixador italiano estava viajando foi interrompido por tiros de advertência antes de ser atacado. Os agressores então teriam tentado sequestrar os membros do comboio.

Alertado, um contingente do Instituto Congolês de Conservação da Natureza (ICCN), que fazia patrulhamento próximo ao local do ataque com uma unidade das Forças Armadas da RDC (Fardc), interveio então. Tiros foram trocados e o guarda-costas do diplomata, Vittorio Iacovacci, bem como o motorista congolês do veículo do PMA, Mustapha Milambo, foram mortos no local. Gravemente ferido no abdômen e transferido para um hospital, Luca Attanasio perdeu a vida alguns momentos depois.

Várias questões permanecem. De acordo com o WFP, o ataque ocorreu em uma estrada na qual o comboio foi autorizado a viajar sem escolta. “Os serviços de segurança e as autoridades provinciais não puderam garantir medidas específicas de segurança para o comboio, nem vir em seu socorro por falta de informação sobre a sua presença nesta parte do país”, afirmou no entanto ao final do dia. do Interior e da Segurança em um comunicado.

A identidade dos agressores ainda não é conhecida, mas uma fonte de segurança contactada por Jeune Afrique evoca a responsabilidade de “certos elementos das FDLR [Forças Democráticas de Libertação do Ruanda]”. A área em que ocorreu o ataque, entretanto, é um marco para vários outros grupos armados, incluindo milícias Nyatura e membros do ex-M23.

O último relatório do Barômetro de Segurança de Kivu menciona a presença de 122 grupos armados distintos no leste da RDC (Kivu do Norte, Kivu do Sul, Ituri e Tanganica). Este número está abaixo da última revisão, que se concentrou apenas em Kivu. No entanto, o número de civis mortos nesta região insegura por mais de 25 anos aumentou acentuadamente desde o final de 2019.

“Ataque cobarde”

Luca Attanasio, 43, chegou à RDC como encarregado de negócios na embaixada italiana. Exercia o cargo desde Outubro de 2019.

A sua morte, e a do seu guarda-costas e motorista, provocou uma onda de reacções na RDC e na Europa. O presidente italiano Sergio Mattarella denunciou o “ataque cobarde”. «A República Italiana está de luto por estes servidores do Estado que perderam a vida no exercício das suas funções», acrescentou.

As autoridades congolesas, por sua vez, reagiram através da voz da ministra dos Negócios Estrangeiros, Marie Tumba Nzeza, que prometeu que a RDC “fará tudo para descobrir o que está na origem deste desprezível assassinato”. Acompanhado do Secretário-Geral das Relações Exteriores, Dominique Kilufya, o chefe da diplomacia congolesa visitou a esposa e os filhos do embaixador.