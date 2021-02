Paíto: «Temos uma geração de ouro, agora é melhorar para obter melhores resultados»

A Selecção Moçambicana de Sub-20 de futebol foi eliminada do Campeonato Africano das Nações Sub-20 que decorre na Mauritânia. Três jogos e três derrotas, eis o balanço em termos de resultados dos Mambinhas.

Moçambique perdeu por 2-0 frente ao Uganda, por 2-0 frente à Mauritânia e por 4-1 frente aos Camarões. De notar que o único golo da Selecção Moçambicana de Sub-20 foi apontado pelo avançado Gianluca Lorenzoni, que actua em Portugal no Varzim.

Estreantes na competição, os Mambinhas terminaram no último lugar no Grupo A sem pontuar, sendo que os camaroneses acabaram na liderança com 9 pontos. O Uganda ficou no segundo lugar com 6 pontos enquanto a Mauritânia terminou na terceira posição com 3 pontos.

A Selecção Moçambicana está fora do CAN Sub-20. Camarões e Uganda seguem para a fase seguinte.

Paíto, antigo internacional moçambicano, agora vice-presidente das Selecções Nacionais da Federação Moçambicana de futebol, fez um balanço da prova e afirmou que esta geração ‘de ouro’ ainda vai dar muitas alegrias ao povo moçambicano, geração que já venceu a Taça Cosafa, competição reservada aos países da África Austral, feito inédito na história do futebol moçambicano.

Recorde-se que Paíto, antigo internacional moçambicano de 38 anos, passou pelo Sporting Clube de Portugal, pelo Sporting Clube de Braga e pelo Vitória de Guimarães em Portugal, além de passagens pelos suíços do FC Sion e do Neuchâtel Xamax, pelos romenos do FC Vaslui, pelos gregos do Xanthi, e por fim pelos moçambicanos do Maxaquene.

Hélder Duarte, treinador português da equipa dos Black Bulls, falou do sucesso da formação dos jovens do clube do Moçambola que cedeu 11 jogadores à Selecção Moçambicana de Sub-20 que esteve presente na Mauritânia.

Recorde-se que os Black Bulls lideram o Moçambola com 10 pontos após 4 jornadas realizadas, isto quando o Campeonato está agora parado devido à pandemia de Covid-19.

De notar por fim que o Campeonato Africano de futebol sub-20 decorre até 6 de Março em território mauritaniano.