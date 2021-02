Etiópia: Como o conflito de Tigray está a prejudicar a economia do país

Com sete milhões de habitantes, a região de Tigray na Etiópia está instável desde novembro de 2020, após a primeira operação militar para erradicar os rebeldes da Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF). Embora as operações armadas tenham acabado tecnicamente, a instabilidade económica persiste.Como isso afectou a economia geral da Etiópia?

A Etiópia está passando pelo pior choque econômico em décadas devido ao impacto combinado da Covid-19 e do conflito em Tigray. Mesmo assim, a economia ainda estava em ritmo de crescimento em 2020.

O conflito de Tigray surgiu quando a liderança da TPLF contestou a autoridade do primeiro-ministro Abiy Ahmed. Ele respondeu removendo o TPLF do poder em Tigray.

De acordo com o Banco Mundial, a economia da Etiópia cresceu a uma taxa média de 9,8% de 2008 a 2019. Os efeitos da pandemia de Covid-19 na economia, juntamente com o conflito na região norte de Tigray, reduziram as projeções de crescimento.

O FMI também previu uma grande desaceleração para 2020, com o crescimento caindo para 1,9%, que seria a menor taxa de crescimento para a Etiópia desde 2003. As estimativas do Banco Mundial são mais optimistas, com uma taxa de crescimento de 6,3% para o ano fiscal de 2020.

A agência de classificação Fitch diz: “Esperamos mais um golpe para o crescimento no FY21 do que no FY20, mas prevemos um retorno às taxas de crescimento na faixa de 6% -7% no médio prazo.

Fabricação e perdas

Tigray é o lar de uma parte importante da actividade de manufactura e mineração do país. O conflito em Tigray teve um efeito cascata no resto da Etiópia.

A região abriga 5.120 pequenas, médias e grandes empresas manufactureiras, de acordo com um artigo publicado em dezembro de 2020, intitulado O Estado da Infraestrutura de Fabricação e do Ambiente de Negócios no Tigrai: Desafios e Políticas Recomendadas.