Sporting CP cada vez mais líder e crise profunda no SL Benfica

O Sporting CP venceu por 2-0 o Portimonense num jogo a contar para a 20ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol, isto enquanto o FC Porto e o SC Braga também venceram e o SL Benfica voltou a perder pontos.

O Sporting Clube de Portugal arrecadou mais três pontos na corrida ao título de Campeão de Portugal, ao vencer por 2-0 o Portimonense.

Os golos foram apontados pelo defesa marroquino Zouhair Feddal e pelo avançado português Nuno Santos.

Com este triunfo, os leoninos ocupam o primeiro lugar com 54 pontos, mais dez do que o FC Porto, mais onze do que o Sporting de Braga e mais 15 do que o SL Benfica. De notar que o Portimonense está na 13ª posição com 19 pontos.

Recorde-se que o Sporting CP tem 17 triunfos e 3 empates em 20 jogos, sendo a única equipa que ainda não sofreu nenhuma derrota nesta temporada 2020/2021.

FC Porto, 2° lugar a dez pontos do líder

Os portuenses venceram por 1-2 na deslocação ao terreno do Marítimo num jogo a contar para a 20ª jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os golos dos portistas foram apontados pelo médio colombiano Matheus Uribe e pelo médio brasileiro Otávio de grande penalidade, isto enquanto o tento dos madeirenses foi marcado pelo defesa brasileiro Léo Andrade.

Com este triunfo o FC Porto mantém-se no segundo lugar a dez pontos do líder, o Sporting CP. De referir que o Marítimo ocupa o 18° e último lugar com 17 pontos.

SC Braga, 3° lugar e Liga dos Campeões?

O Sporting Clube de Braga venceu por 4-2, em casa, o Tondela. Os tentos dos bracarenses foram marcados pelo médio brasileiro Lucas Piazón, que bisou, pelo avançado português Ricardo Horta e pelo médio português João Novais. Do lado do Tondela, os golos foram apontados pelo avançado mauritaniano Souleymane Anne e pelo médio guineense João Jaquité.

Com esta vitória o SC Braga ocupa o 3° lugar na tabela classificativa, lugar que dá acesso à 3ª Pré-Eliminatória da Liga dos Campeões. Os bracarenses têm quatro pontos de vantagem em relação ao SL Benfica. De notar que o Tondela ocupa o 12° lugar com 21 pontos.

SL Benfica perdeu mais pontos

O SL Benfica deslocou-se ao terreno do Farense e empatou sem golos. Pela primeira vez nesta época 2020/2021 os algarvios não sofreram nenhum golo.

Os encarnados não vencem há dois jogos: 1-1 frente ao Moreirense e 0-0 frente ao Farense.

As águias estão agora no quarto lugar com 39 pontos, a quatro do Sporting de Braga. O SL Benfica está a cinco do FC Porto e a 15 do líder, o Sporting CP. O título está cada vez mais longe para os encarnados.

De referir que os algarvios estão na 15ª posição com 18 pontos.

Na próxima jornada, o Sporting CP desloca-se ao terreno do FC Porto, o SL Benfica recebe o Rio Ave, e o Sporting de Braga desloca-se ao terreno do Nacional.