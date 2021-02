Acusados de destruir bens de esquadra vão a julgamento na sexta-feira

O julgamento dos quatro cidadãos acusados de vandalizar a esquadra de Polícia do bairro Catintom, no Distrito Urbano da Maianga, foi adiado para sexta-feira, pelo Tribunal Provincial de Luanda.

Inicialmente marcado para às 10 horas de segunda-feira, o julgamento foi adiado para possibilitar uma nova instrução do processo, segundo uma fonte do tribunal. Os quatro elementos são acusados de protagonizar actos de vandalismo que culminaram com a destruição de painéis electrónicos, computadores e vidros de janelas da esquadra.

A confusão teve início na passada quinta-feira, quando a Polícia Nacional recebeu uma denúncia que dava conta que, na rua da Lavagem, havia um grupo que estava a vandalizar uma residência, pertencente a um indivíduo acusado de matar, na terça-feira, um jovem, conhecido por Alberto, durante uma rixa entre grupos rivais.

No local, segundo o porta-voz da Polícia Nacional, Nestor Goubel, a corporação foi recebida com tiros e arremessos de pedras, situação que gerou uma troca de tiros, culminando com a morte de um jovem, por sinal irmão de Alberto, morto na terça-feira.

Os familiares e amigos, inconformados, levaram o corpo do jovem à esquadra e vandalizaram-na.