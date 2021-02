Mulher envolve filho em narcotráfico

Três pessoas que traficavam cocaína nas províncias da Huíla e do Cunene, entre elas uma mulher de 38 anos, e seu filho de 16, foram detidos recentemente, na cidade do Lubango, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Segundo o SIC, outro integrante do grupo é um homem de 60 anos, tido como suposto fornecedor, residente no Cunene, enquanto a mulher e o adolescente eram seus “passadores” para os viciados.

Em posse da mãe e do filho foram encontrados três quilogramas de droga. Os três elementos foram, ontem, presentes ao Ministério Público, que confirmou a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

Em declarações à Angop, o porta-voz da Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe José Chimuco, explicou que a mulher suspeita dedica-se à venda de bens diversos, no mercado do Mutundo, mas também vendia droga, oriunda do Cunene.

Destacou que fruto de um trabalho de investigação foi possível a detenção do fornecedor na província do Cunene. Detalhou que as investigações continuam, pois, há pistas de que a droga é proveniente da Namíbia.