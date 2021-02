Caála consente empate e perde terreno no topo

O Recreativo da Caála cedeu ontem terreno à concorrência na discussão pela liderança do campeonato ao consentir empate (0-0), em casa, diante do Desportivo da Huíla, em jogo da 12ª jornada do Girabola 2020/2021.

Separados do líder a escassos dois pontos, à entrada da jornada, a igualdade deixa os caalenses mais distantes do topo, agora, a quatro do Petro de Luanda e a três do Interclube, ambos vitoriosos nos jogos disputados.

Apesar de prometerem brilhar no jogo, caalenses e militares huilanos não foram capazes de traduzir em campo e, muito menos no marcador, os intentos levados para o jogo. Ou seja, os desígnios de ambas as equipas ficarem com os três pontos esbarraram na postura defensiva espelhada durante quase todo o desafio.

Com poucos espaços para atacar a baliza adversária, o Recreativo da Caála e o Desportivo sentiram dificuldades para transporem os blocos defensivos e chegarem às zonas de finalização. Para tal contribuiu, também, a circulação lenta e pouco fluída. O equilíbrio foi, por isso, a tónica predominante.

Na deslocação ao Uíge, o Libolo derrotou o Santa Rita, somou a terceira vitória e fugiu da última posição da tabela de colocação, num jogo morno, fraco e pobre. Contribuiu para a pobreza do espectáculo a exibição medíocre espelhada pelas duas equipas, cujos ataques arriscaram muito pouco. E como no aproveitar está o ganho, melhor esteve Dilson ao rubricar, aos 64 minutos. Mas, como se não bastasse a derrota, os ‘católicos’ viram, ainda, aos 89 minutos, Crespo a ser expulso por acumulação de amarelos.

Wiliete e Sagrada Esperança dividiram pontos, em Benguela, na igualdade sem golos (0-0). As duas equipas, por ironia do destino, cumpriram à risca a repartição de oportunidades de golo, posse de bola e, para não variar, ambos deram-se ao luxo de desperdiçar uma grande penalidade.

A décima segunda jornada ficou incompleta em virtude dos adiamentos dos jogos entre o Sporting de Cabinda e Académica do Lobito por impossibilidade dos leões do norte viajarem ao Lobito, e 1º de Agosto e Baixa de Cassanje, devido ao engajamento dos militares na última etapa da eliminatória de acesso aos grupos da Taça da Confederação.