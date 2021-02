Já se pode ouvir Menina do Mar de Né Gonçalves em todas as plataformas digitais

O músico Né Gonçalves lançou, no passado dia 19 do corrente, em todas as plataformas digitais, a música Menina do Mar, o primeiro single digital do álbum “Luanda, meu Semba”, que, coincidentemente, foi a sua primeira composição, criada em 1993.

Com a obra discográfica “Luanda, meu Semba”, gravada no mesmo ano, Né Gonçalves conquistou o Prémio Artista Revelação, da União Nacional dos Artistas e Compositores, além de outros reconhecimentos de que se realça o da canção Menino de Rua, considerada a música do ano pela Rádio Nacional de Angola.

VIDEOCLIP NÉ GONÇALVES – MENINA DO MAR – LISBOA – YOU TUBE

O também autor do disco Sembamar, gravado em três continentes, revelou que se encontra em estúdio a gravar o seu quarto álbum de músicas originais que, entre muitas novidades, contará com a participação de renomados músicos nacionais e internacionais. O artista partilhou há dias, na sua conta numa rede social, fotografias em estúdio ao lado dos artistas Yuri da Cunha e Tito Paris.