Santa Clara-Paços de Ferreira terá adeptos nas bancadas

O jogo entre Santa Clara e Paços de Ferreira terá adeptos nas bancadas do Estádio de São Miguel, informou este sábado o emblema açoriano em comunicado. O embate, referente à 21.ª jornada, está agendado para daqui a precisamente uma semana.

“Esta decisão surge em articulação com a Liga Portugal e com o Governo Regional dos Açores, nomeadamente a DRS que no artigo 11º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1-F/2021/A de 12 de fevereiro, na alínea j) refere a “Limitação da presença de público em eventos culturais e competições desportivas a um terço da respetiva lotação garantindo as regras de distanciamento social’”, pode ler-se na nota oficial do Santa Clara e da Liga.

Assim sendo, este será o primeiro jogo em 2021, do máximo escalão do futebol português, a ter adeptos nas bancadas. Por essa mesma razão, o Santa Clara apela à “adoção de comportamentos de responsabilidade coletiva.”

“Temos total convicção de que o povo açoriano voltará a corresponder às recomendações das entidades competentes e será exemplo de civismo, sensatez e retidão num momento exigente para todos”, refere o clube açoriano.

O Santa Clara informa, ainda, que por decisão da Direção Regional de Saúde, apenas os adeptos da equipa da casa poderão marcar presença no jogo com o Paços de Ferreira.

“Por decisão da DRS, nesta partida, os adeptos visitantes não poderão comparecer no Estádio de São Miguel mas acreditamos que, a breve trecho, todos terão oportunidade de regressar ao futebol, apoiando as suas equipas e em total consonância com as medidas de saúde pública”, conclui o emblema dos Açores.

Feitas as contas, este será o terceiro jogo com público na casa do Santa Clara em período de pandemia. Em 2020, o Santa Clara defrontou o Gil Vicente e o Sporting com adeptos nas bancadas, ainda que em número limitado.