Carteira de Jornalista — Finalmente

Estava ainda na Divisão de Comunicação do UNICEF quando tomei contacto com esse “sonho” pela primeira vez. O Ismael Mateus então SG do SJA convidou-me para um evento de sensibilização e advocacia. Se calhar o próprio já nem se lembra.

Depois, já como colaborador do Semanário Angolense e por força das cumplicidades com a Maria Luísa Rogério sucessora do IM, engajei-me mais directamente. Mas seria como Secretário de Estado da Comunicação Social que pude ser mais útil a essa causa. Indiretamente porque a responsabilidade da criação da CCE cabia à ERCA, fizémos, sob liderança do João Melo, forte pressão para que os receios e incompreensões fossem esbatidos. Hoje estou convencido que não fosse a diplomacia, determinação e resiliência da “nossa” Luisinha o dia de ontem seria certamente mais uma vez adiado, principalmente depois da assembleia de jornalistas da constituição da CCE ter terminado inconclusiva.

Ao mesmo tempo que rendo a justa homenagem aos três líderes que tornaram o momento possível — Os já citados Ismael e Luisinha mais o discreto e assertivo Teixeira Cândido Cândido — expresso o meu orgulho pessoal e sentimento de dever cumprido pela compleição desta importante etapa. Não é o fim da caminhada, creio que sabemos todos. É o inicio da longa rota de credibilização de uma profissão sem a qual a Democracia não é possível.

Parabéns a todas e todos nós profissionais da Comunicação Social.

Parabéns Angola.

(Os professores e estudantes de História da Comunicação Social Angolana tomem nota desta nova data: 19 de Fevereiro de 2021 — Entrega da carteira profissional n° 1 ao jornalista Siona Casimiro pela Presidente da CCE Luísa Rogério).

Celson Malavoloneke | In Facebook