26 novos casos num dia sem mortes de Covid-19

Angola registou, ontem, 26 novas infecções de Covid-19, num dia sem vítimas mortais da pandemia, anunciou, em Luanda, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda. Os novos casos foram registados nas províncias de Luanda, com 20, Huíla (5) e Bié (1). Na capital do país, as localidades mais afectadas são Belas, Talatona, Ingombota, Viana, Kilamba Kiaxi e Maianga.

Franco Mufinda, que falava na habitual actualização dos dados da pandemia em Angola, no Centro de Imprensa Aníbal de Melo (CIAM), referiu que os infectados têm idades compreendidas entre um e 64 anos, sendo 16 do sexo masculino e 10 do feminino.

Sem registo de óbitos nas últimas 24 horas, o país mantém as 498 vítimas mortais desde o surgimento da doença em Março de 2020, sendo 66 por cento do sexo masculino e 34 por cento do sexo feminino. Por outro lado, 19 pessoas foram recuperadas, das quais oito no Huambo, cinco em Luanda, três no Bié e igual número no Moxico, cujas idades variam entre um e 71 anos.

Com estes números, o país tem agora um total de 20. 478 casos confirmados, dos quais 498 óbitos, 18.991 recuperados e 989 casos activos.

Franco Mufinda destacou, igualmente, que, dos casos activos, quatro estão em estado crítico, seis graves, 53 moderados, 62 leves e 864 assintomáticos. Em internamento nos centros de tratamento estão 125 doentes, menos 14 em relação ao dia anterior.

Amostras processadas

Em relação às amostras, disse que foram processadas 1.045, aumentando o total, até à data, para 384.782, o que corresponde a uma taxa de positividade de 5,3 por cento.Na quarentena institucional estão a ser acompanhados 44 cidadãos e um total de 1.735 contactos estão a ser vigiados do ponto de vista epidemiológico.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, a equipa de Saúde Mental e Intervenção Psico-social assistiu 34 pessoas, através da Linha de Apoio Psicológico. Já o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) recebeu 29 chamadas, todas foram pedidos de informação sobre a Covid-19.

Nas entradas e saídas de Luanda foram testados 939 utentes, sendo 772 do sexo masculino e 167 do sexo feminino, dos quais 62 foram reactivos, dando uma taxa de exposição de 2,7 por cento.”Dos 62 casos reactivos, 57 foram a IGG e cinco a IGM. Depois de realizado o teste rápido antígeno, não foi encontrado nenhum caso positivo de Covid-19”, disse.

Testagem obrigatória

No que toca à testagem obrigatória pós-desembarque no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, foram testados 12.952 passageiros, sendo que não houve alteração quanto aos casos positivos de Covid-19, mantendo os actuais 39.Já em relação à distribuição por nacionalidades, a angolana continua a liderar com 17 infectados, brasileira (3), britânica (1), congolesa (1), francesa (1), israelita (1), moçambicana (1), nigeriana (2), sul-africana (1), costa-marfinense (1), mauritaniana (1), santomense (1), Indiana (1), maliana (1), somali (2) e tanzaniana (4).

Quanto à proveniência dos casos positivos, África do Sul (1), Alemanha (3), Brasil (2), Congo Brazzaville (1), Dubai (5), França (1), Moçambique (4), Portugal (9), São Tomé (2) e Mauritânia (2), Estados Unidos da América (1), Turquia (1), Mali (1), Somália (2) e Tanzânia (4) casos.