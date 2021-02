Petro (escorrega) no Tafe

É no aproveitar que está o ganho. Foi imbuído com esse slogan que o Sporting fez jus, ontem, no Estádio do Tafe, em Cabinda, à sua condição de anfitrião para levar da melhor sobre o Petro de Luanda, líder da prova, a quem venceu por 3-0.

Apesar de entrar para este jogo referente à décima primeira jornada na condição de ‘lanterna vermelha’, os leões do Norte não se fizeram rogados. Pelo contrário, entraram com a pré-disposição de contrariar os tricolores, a priori rotulados como favoritos à conquista dos três pontos.

E fruto da boa postura evidenciada em campo, os comandados de Emena Kwanzambi construíram, ainda na etapa inicial, a mini-go-leada, face aos golos de Yelli, Castro e Lazi. Aliás, os petrolíferos só se podem queixar de si mesmos, pela grande apatia revelada e daí a humilhante derrota.

No 22 Junho, o Interclube esteve também atento ao desempenho do Petro em Cabinda, mas ainda assim, não conseguiu desalojar a formação do Catetão da liderança. E tudo porque apesar de se adiantar com um golo de Dasfá, no duelo com o Sagrada Esperança, permitiu que os lundas igualassem a partida e mais tarde ampliassem o marcador com o ‘bis’ de Matengó.

Porém, a correr contra o tempo a turma do bairro Rocha Pinto só pode esfregar as mãos de contente por na ponta final lograr o empate com o tento de Nandinho, que lhe permitiu conservar o segundo posto da classificação com 18 pontos, ao passo que os diamantíferos mantêm-se na sétima com 14.

Ainda ontem o Recreativo da Caála do Huambo deu mostras de que o seu ascendente na maior prova do futebol nacional não é obra de mero acaso. Os comandados de David Dias foram felizes na visita ao Cuando Cubango FC, no Cuito, Bié, impondo um rigoroso empate nulo ao oponente, que tem o seu quartel-general fixado no Estádio dos Eucaliptos, quando actua nas vestes de anfitrião.

Os planálticos conservam, assim, o terceiro posto agora com 17 pontos, ao passo que o seu adversário mantêm também a oitava posição com dez.

A outra equipa do Huambo que também conseguiu assegurar a manutenção da posição que ostentava à entrada da ronda foi o Ferrovia. Depois de perder na ronda passada, ontem a turma locomotiva não foi além de um nulo diante do Progresso Associação Sambizanga, no Estádio dos Kuricutelas, mas o suficiente para manter o quarto lugar, agora com 16 pontos, enquanto os sambilas somam nove no décimo primeiro.

Noutros desafios disputados ontem verificaram-se os seguintes resultados: Desportivo da Huíla (1) – Wiliete SC de Benguela (0), Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul (1) Baixa de Cassanje de Malanje (2).

No Estádio 4 de Janeiro, no Uíge, o Santa Rita de Cássia não chegou a defrontar o FC Bravos do Maquis. A turma católica, que deveria actuar na condição de anfitriã, apresentou testes da Covid-19 com data vencida à meia-noite de ontem e por isso viu coarctada a possibilidade de jogar.