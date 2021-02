1º de Agosto vai realizar os dois jogos na Tanzânia

Depois de as autoridades sanitárias angolanas terem impedido a realização do desafio entre o 1º de Agosto e o Namungo FC da Tanzânia, no passado domingo, devido a quatro casos de Covid-19 na formação visitante, as duas equipas vão medir forças nos dias 21 e 24 do corrente, em Dar-es-Salam, de acordo com a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Em comunicado tornado público ontem no site oficial do órgão que rege o futebol no continente, a CAF havia indicado que os dois jogos, referentes à última eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação, se disputariam antes do dia 26 deste mês, ou seja, que os desafios fossem disputados dentro de 72 horas.

O tetracampeão nacional vai pagar todas as despesas inerentes ao primeiro jogo, como a deslocação do comissário e o prémio, além do aluguer do campo, os apanha-bolas e testagem dos árbitros, devido aos custos que o Namungo FC teve com a deslocação a Luanda.