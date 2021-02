1º de Agosto ‘bate’ Académica do Lobito

Um auto-golo de Líbero, aos 78 minutos, e outro tento de Buá, apontado já no período de compensações e neutralizações, garantiram ontem, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, o triunfo do 1º de Agosto sobre a Académica do Lobito, em jogo que encerrou a décima primeira jornada do Girabola 2020/21.

A equipa militar tirou proveito, primeiro de um lance em que Zine numa incursão pelo corredor esquerdo cruzou para a grande área dos lobitangas, onde o defensor foi infeliz ao introduzir o esférico na própria baliza, e depois já para lá dos 90 minutos, quando o médio militar finalizou da melhor maneira possível um ataque da sua equipa.

O 1º de Agosto, que na jornada anterior havia caído aos pés do FC Bravos do Maquis do Moxico, em pleno Estádio Nacional 11 de Novembro, ao perder por 1-3, alcança deste modo a terceira vitória na prova.

Com mais esse triunfo, o 1º de Agosto salta da décima primeira para a oitava posição com nove pontos, ao passo que a Académica do Lobito mantém-se na quinta com 14.