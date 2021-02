Txako Txa Utxokwe sagrou-se vencedor do carnaval na Lunda-Norte

O grupo carnavalesco, Txako Txa Utxokwe do município do Chitato sagrou-se ontem, no Dundo, vencedor da edição 2021 do Carnaval na Lunda-Norte, na classe de adultos, num evento atípico e sem desfile habitual, devido à pandemia da Covid-19.

Com 74 pontos, o grupo arrebatou o título que já havia conquistado na edição passada, mas num formato de feira, com exposição da indumentária e artefactos culturais, tendo apresentado uma música com mensagem de prevenção contra a Covid-19.

A segunda posição coube ao grupo Havemos de Voltar de Xá-Muteba, com 51 pontos, e na terceira posição com 48 pontos, ficou o grupo Kajinga Meya do Cuílo, que tentou cumprir, com mestria, os requisitos impostos pelo júri da prova, tendo em conta o actual contexto.

Na classe infantil, o grupo vencedor foi o Unido das Madres, que arrebatou 53 pontos, graças à sua acutilância, exibindo as suas indumentárias e canção executada na língua cokwe, apelando à observação das medidas de biossegurança por causa da Covid-19.

Por se registar um número reduzido de concorrentes, o grupo vencedor do município do Chitato teve um único adversário, também do Chitato, o Wesseke Utale, que foi classificado no segundo lugar, com 48 pontos. O uso obrigatório de máscaras, o distanciamento físico e outras medidas de biossegurança foram obedecidos durante o evento, que homenageou os 14 grupos presentes no certame com certificado de participação. Estiveram ausentes, os grupos carnavalescos dos municípios de Lubalo e Caungula, por falta de transporte.