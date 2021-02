Covid-19: Angola com 45 recuperados e 8 novos casos

Quarenta e cinco recuperados, oito novos casos e um óbito é o balanço das últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde (MINSA).

O boletim clínico indica que 21 recuperados residem no Moxico, 11 na Lunda Sul, 9 em Luanda, 2 no Cuando Cubango, 1 no Cuanza Sul e 1 na Huíla, cujas idades variam dos 12 aos 88 anos.

Já os novos casos foram registados na Huíla, com 3, Luanda com 2, Zaire com 2 e Namibe com 1 caso.

Entre os novos pacientes, cujas idades variam dos 18 aos 48 anos, três são do sexo masculino e cinco do sexo feminino.

O óbito, que envolve uma cidadã angolana de 75 anos, foi registado em Luanda.

O quadro nacional regista 20.389 casos, com 494 óbitos, 18.929 recuperados e 966 activos.

Dos activos, 7 estão em estado crítico, 8 graves, 73 moderados,76 leves e 802 assintomáticos.

Os laboratórios processaram 373 amostras por RT-PCR, com uma taxa diária de positividade de 1.2 por cento.

Nos centros de tratamento estão 164 doentes sob acompanhamento, 35 estão em quarentena institucional estão pessoas e 1.710 contactos de casos positivos estão sob vigilância médica.