Unitel pode voltar a ser detentora da marca do campeonato de basquetebol

Embora não tenha sido ainda oficializado, a fonte garantiu que a Unitel está perto de voltar a ser a detentora da marca do Campeonato Nacional de Basquetebol, após ter já sido de 2017 a 2019.

A 13 dias para o arranque do Campeonato Nacional em Seniores Masculinos, a actual direcção da Federação Angolana de Basquetebol (FAB) poderá, brevemente, anunciar a operadora de telefonia móvel do País, a Unitel, como futura detentora da marca da prova, cujo início está previsto para 26 do corrente mês, apurou o Novo Jornal de fontes ligadas ao dossiê.

Segundo a fonte, as partes ainda estão a negociar o contrato, que provavelmente possa ser inicialmente de uma época, sendo que, para os próximos anos, tudo será negociado no tempo e na hora exacta.

“As negociações com os patrocinadores estão bem avançadas, mas seguramente posso garantir que a Unitel poderá voltar a ser o detentor do naming do Campeonato Nacional de Basquetebol em Seniores Masculinos”, confidenciou a fonte.

Sobre a possibilidade de a prova voltar a chamar-se “Unitel-Basket”, o nosso interlocutor sustentou que esse detalhe é dos poucos que ainda não foram finalizados pelas partes, sendo que, dias antes da competição, serão tornadas públicas todas as modalidades do contrato, bem como os benefícios que irão auferir os clubes participantes.