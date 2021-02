Reino Unido ultrapassa 15 milhões de vacinados contra a covid-19

Objectivo do governo era alcançar a marca até a metade de Fevereiro. Cerca de 22% da população receberam ao menos uma dose da vacina. Para o primeiro-ministro Boris Johnson, a conquista é “incrível”.

O governo britânico anunciou neste domingo (14/02) que atingiu a meta que havia traçado, de vacinar 15 milhões de pessoas contra a covid-19 até a metade de Fevereiro. Isso significa que cerca de 22% da população de aproximadamente 67 milhões de habitantes já receberam ao menos uma dose do imunizante.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, comemorou a marca pelo Twitter. “Vacinamos mais de 15 milhões de pessoas. Esta é uma conquista incrível em todo o Reino Unido. Obrigado aos cientistas, trabalhadores das fábricas, entregadores, equipe do NHS [Serviço Nacional de Saúde, na sigla em inglês], voluntários e muitos outros que tornaram possível esta surpreendente façanha”, escreveu.

Johnson disse no começo do ano que esperava atingir o marco até 15 de Fevereiro. De acordo com dados oficiais, até sexta-feira, mais de 14,56 milhões de pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina. Como centenas de milhares de pessoas recebem as doses diariamente, é dado como certo que a meta de 15 milhões já foi ultrapassada.

Alcançar o objectivo é considerado o primeiro sucesso real do governo de Johnson na pandemia. O Reino Unido foi o primeiro país a começar a vacinação em massa contra a covid-19, em 8 de Dezembro. Três vacinas já foram aprovadas: a da Pfizer-Biontech, da AstraZeneca-Oxford e da Moderna.

Apesar do marco histórico, apenas cerca de 535 mil pessoas já receberam uma segunda dose do imunizante.

O Reino Unido é um dos países mais afectados pela pandemia na Europa. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido já registou mais de 4 milhões de casos de covid-19 e mais de 117 mil óbitos em decorrência do coronavírus.

Em relação a países da União Europeia (UE), o Reino Unido está avançado na vacinação. Na Alemanha, por exemplo, apenas 3,2% da população de cerca de 83 milhões de habitantes já recebeu ao menos uma dose da vacina.