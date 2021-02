“Mambinhas” prometem “elevar o nível” no CAN Sub-20

É a primeira vez que a selecção moçambicana de futebol de sub-20 participa numa final do campeonato. Jogadores prometem fazer de tudo para “dar mais alegria ao povo”.

Os “Mambinhas” ainda estão a apalpar terreno na Mauritânia. Falta muito pouco para a estreia moçambicana numa final do Campeonato Africano das Nações (CAN) de sub-20, marcada para segunda-feira (15.02), frente ao Uganda. E o selecionador Dário Monteiro avisa que é preciso dar um passo de cada vez.

“Temos consciência que vamos para esta prova para espreitar, ver como é um campeonato africano e tentar elevar o nosso nível”, afirmou o técnico em declarações à DW.

Qual o segredo para que a seleção chegue mais longe nesta prova? “Começar a ganhar a partir do primeiro jogo”, disse Dário Monteiro.

A seleção nacional integra o grupo A na companhia dos anfitriões da Mauritânia e das equipas do Uganda e Camarões.

O que vai na sacola

Moçambique chega ao CAN ainda a saborear a vitória na final do torneio da COSAFA, batendo a Namíbia por uma bola sem resposta. Foi o primeiro título para o país numa competição internacional de futebol.

Por outro lado, a turma moçambicana de sub-20 é um dos dois representantes da África Áustral no CAN deste ano, a par da Namíbia, e terá certamente uma palavra a dizer, defende o técnico Dário Monteiro.

“Se conseguirmos estar ao nível das equipas que vamos defrontar, vamos competir de igual para igual”, declarou o técnico moçambicano, acrescentando que “respeitamos as equipas que vão jogar contra nós”, mas para Dário Monteiro, “este respeito não limita as nossas ambições”.

“O povo precisa de mais alegria”

O CAN de Sub-20 arranca no domingo (14.02) e contará com 12 seleções, sendo que a lusofonia em África será representada apenas pelos “Mambinhas”.

Depois do jogo de segunda-feira, diante do Uganda, a equipa moçambicana defrontará na segunda jornada a Mauritânia, a 17 de fevereiro, e fechará a fase de grupos medindo forças com a turma camaronesa, a 20 de fevereiro.

Valdemiro Paulino, médio da seleção nacional, acredita que o conjunto moçambicano poderá trazer bons resultados nesta prova para “dar mais alegria ao povo moçambicano”.

“O povo precisa disso”, sublinha.

Já o técnico Dário Monteiro garante que, independentemente do resultado deste campeonato, o combinado nacional não baixará os braços, “vamos tentar novamente”.

Os “Mambinhas” estreiam-se na segunda-feira pelas 15 horas de Maputo, 14 horas na Alemanha.