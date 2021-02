Angola sem registo de morte nas últimas 24 horas

Angola não registou nenhuma morte de Covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo os actuais 487 óbitos, mas há o registo de 51 novas infecções e a recuperação de 23 pessoas.

De acordo o Boletim Informativo da Direcção Nacional de Saúde Pública, entre as províncias que reportaram casos de infecções, destacam-se Luanda com 32, Huambo 11, Benguela três, igual número no Zaire, Bié e Lunda-Sul com um caso cada. Das 51 infecções, 30 são do sexo masculino e 21 do feminino, com idades compreendidas entre sete meses e 71 anos.

O número de pessoas infectadas subiu para 20.261, desde Março do ano passado. Entre as pessoas que recuperaram da doença, oito são de Luanda, igual número do Uíge e sete do Huambo, com idades entre oito e 69 anos, contabilizando agora 18.710 recuperações, até à data.

Casos activos

Nesta altura, estão contabilizados 1.064 casos activos, dos quais oito estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, seis graves, 75 moderados, 76 leves e 899 assintomáticos. Nos centros de tratamento de Covid-19, em todo o país, estão internados 165 doentes, enquanto 118 em isolamento na quarentena institucional e 1.914 são vigiados do ponto de vista epidemiológico.

Em relação às amostras, foram processadas um total de 1.168. Com estes números, o cumulativo é agora de 373.378 amostras, o reprentando uma uma taxa de positividade de 4,5 por cento.

Testes nas fronteiras

Quanto ao controlo sanitário nos pontos de fronteira, foram testados, por via do teste rápido serologico ,953 pessoas, sendo 798 homens e 155 mulheres.

Deste número, 102 foram reactivos 97 IgG, cinco IgM e nenhum com o bio-marcador IgG/IgM e um total de 85 não relativos. Depois da realização do teste rápido, na base do antigénio, não foi detectado nenhum caso positivo de Covid-19.

Na quarta-feira, as autoridades sanitárias notificaram nove mortes de Covid-19, sendo o maior número de óbitos num só dia, desde o surgimento dos primeiros casos da doença no país.