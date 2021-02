SP suspende envio de 50 mil doses de vacinas ao Amazonas: ‘Falta de planejamento e controle’

O governo de São Paulo suspendeu o envio imediato de 50 mil doses da CoronaVac ao Amazonas, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa SinoVac, por “falta de planejamento e controle” da imunização no estado da região Norte.

“O Estado de São Paulo coloca à disposição 50 mil doses da vacina ao Estado do Amazonas. Diante de fatos reconhecidamente públicos e de até mesmo suspensão pela própria justiça da imunização naquele estado devido à falta de planejamento e controle, São Paulo suspendeu o envio de imediato e aguarda a manifestação e apresentação de cronograma estadual de imunização do Amazonas”, informou o governo paulista.

De acordo com o UOL, a posição do governo ocorre após a Justiça Federal no Amazonas questionar em despacho o governador João Doria (PSDB-SP) sobre as doses previstas, conforme ele declarou no dia 17 de janeiro.

Na ocasião, Doria afirmou que enviaria 50 mil doses para imunização de profissionais de saúde, devido ao colapso no sistema de saúde no Amazonas. O governador disse ainda que faria a entrega diretamente aos amazonenses, por não confiar no Ministério da Saúde, comandado pelo ministro Eduardo Pazuello.

A Justiça local já havia interrompido, em 21 de janeiro, a imunização no estado devido a denúncias de fura-filas e outras irregularidades. A vacinação foi retomada no dia 23 de janeiro e, até o momento, 172.716 pessoas foram imunizadas no Amazonas, segundo dados oficiais.

Falta de comunicação

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou ao UOL que ainda não recebeu nenhuma solicitação de esclarecimentos acerca do cronograma estadual de imunização por parte do governo paulista.

“A vacinação no Amazonas segue todos os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde (MS). O estado ocupa o primeiro lugar na cobertura vacinal do país, em ranking feito com base nas informações divulgadas pelo consórcio de imprensa”, diz trecho do comunicado.

A fundação ainda afirma “que as 50 mil doses que serão destinadas ao Amazonas estão em fase de produção, após a chegada ao Brasil de um avião com 5,4 mil litros de insumos para a produção do imunizante pelo Instituto Butantan”.

No último domingo (7), chegaram ao estado 96.200 doses da CoronaVac pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Segundo a FVS-AM, esse lote será destinado a “imunizar todos os profissionais de saúde e idosos acima de 70 anos contra a covid-19, tanto da capital quanto do interior”.

Nesta quarta-feira (10), o Instituto Butantan recebeu um novo lote de insumos vindos da China para a produção da Coronavac. A matéria-prima permitirá a produção de mais de 8,7 milhões de doses do imunizante que serão destinadas ao Plano Nacional de Imunizações.