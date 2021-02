FAB rescinde contrato com William Voigt

A Federação Angolana de Basquetebol, liderada por José Moniz Silva, fez saber em comunicado que liquidou a dívida e rescindiu o contrato que tinha com o seleccionador nacional William Bryant Voigt.

A rescisão com o treinador norte-americano foi por comum acordo, encontrando-se um meio termo que prevenisse os danos reputacionais e internacionais, que se poderiam verificar caso não se liquidasse o pendente que tinha com o antigo seleccionador nacional.

O acordo e o pagamento da dívida só foram possíveis graças ao apoio do Governo angolano, que financiou a indemnização paga através do Ministério da Juventude e Desportos, Banco nacional de Angola e BPC, que facilitaram toda a transacção.

A FAB explica que a transferência de pagamento do acordo celebrado foi feita de acordo com as regras bancárias e o SWIFT de pagamento foi comunicado no dia1 do presente mês ao ex-técnico do “cinco nacional”.

Depois de tudo acertado, as duas partes decidiram colocar um ponto final na relação laboral que tinham, uma vez que o treinador não se enquadra na nova estratégia desportiva e financeira da actual direcção, que valoriza os méritos desportivos, mas também o rigor financeiro.

A direcção da FABl encontrou uma dívida de mais de 1,5 milhões de dólares americanos com funcionários do organismo, atletas e treinadores que estiveram ao serviço das selecções nacionais. O Jornal de Angola apurou de fonte federativa que foram pagos ao técnico trezentos e cinquenta mil dólares, no âmbito de um acordo entre as partes.

William Voigt possuía um vínculo com a FAB em vigor de 1 de Outubro de 2017 a 1 de Agosto de 2020, após a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), entretanto adiados para este ano devido à pandemia da Covid-19.Actualmente, a selecção nacional sénior masculina de basquetebol é liderada pelo brasileiro José Neto, que acumula o cargo com o de treinador do Petro de Luanda.