Escuteiro Victor de Araújo apresenta Mixtape de RAP com músicas Escutistas

O caminheiro Victor de Araújo, do Agrupamento n.º 09 – Paróquia do Santo António, vai lançar no dia 22 de Fevereiro a primeira Mixtape de músicas escutistas ‘baptizada’ de “E.P.E.N.P.O”, cujo vídeo-clip da música promocional com o título “Vivo pra servir” já está disponível nas redes sociais, com maior realce no Yotube onde os amantes do estilo RAP e de músicas escutistas podem encontrar.

AraDjizy, como é conhecido no mundo artístico, começou a cantar em 2011, numa altura que não pensava sequer em fazer música escutista. “Fazia rap mas com mensagens da minha vida pessoal, só em 2016, depois de ter entrado no Escutismo é começou a fazer música escutista”, explicou o jovem músico ao Portal de Angola.



Em relação a mixtape que pretende lançar ainda no dia 22 de Fevereiro, por sinal, data do nascimento de Baden Powell, fundador do Escutismo, movimento onde faz parte há 13 anos, AraDjizy disse que o álbum comporta 12 músicas com o estilo predominante Rap, todas na vertente de músicas escutistas, algo inédito, já que este será o primeiro projeto escutista com este caris e, que conta com a participação do músico Júnior Mágico.

“Baden Powell é a base… É impossível falar do Movimento Escutista sem falar de B.P., como é carinhosamente tratado Baden Powell entre os escuteiros. Por ser nesta data que nasceu o fundador do melhor e maior grupo juvenil a nível mundial, não vi melhor maneira de o homenagear senão com a minha obra musical”.

O Secretário da equipa Santo Ambrósio, do Agrupamento N.º 09 – Santo António, sublinhou, por fim que a composição das músicas são de sua autoria baseando-se, sempre, na realidade actual do movimento escutista.

“Entretanto, busco inspiração a cada vivência escutista que tive – no agrupamento n° 36 em Mbaza Kongo onde fiz a minha admissão, em 2008 – e que tenho agora no agrupamento onde me encontro aqui em Luanda.

Ouça a música promocional no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7dEkcDAt4Ec